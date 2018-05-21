Vuçiç, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı. Liderler, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantıya katıldı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada Azerbaycan ve Sırbistan ilişkilerinin başarıyla geliştiğini, iki ülkenin dost ve stratejik ortak olduğunu belirtti.

İlişkilerin bundan sonra daha da gelişeceğini vurgulayan Aliyev, bugün yapılan müzakerelerin ekonomik ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

Aliyev, enerji ve ulaştırma alanlarında da gelecekte Sırbistan'la daha aktif iş birliği yapabileceklerini vurguladı.

Vuçiç de yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Azerbaycan'ın dost ülke olduğunu, Aliyev'in politikalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Vuçiç, "Beraber göreceğimiz çok işlerin olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan'ın çıkarları açısından da Sırbistan'da görülecek çok işler var. Bizim de burada yapabileceğimiz işler az değil. Ekonomimiz güçlendikçe Sırp şirketleri Azerbaycan'da yatırım yapabilir." dedi.

Toplantının ardından Aliyev ve Vuçiç, Azerbaycan-Sırbistan Stratejik Ortaklık Faaliyet Planı'na imza attı.

Daha sonra ilgili bakanlarca iki ülke arasında sağlık, tıp, adliye, bitki karantinası, karayolu taşımacılığı ve sivil havacılık alanlarında anlaşmalar imzalandı.