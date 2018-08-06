Sivasspor David Braz ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlı ekip Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ile anlaştı. Ülkesinde Santos takımında forma giyen başarılı savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşmeye imza atacak. Kariyerinde 221 maçta forma giyen Braz 14 gol kaydederken 6'da asist yaptı. 2013 yılında Santos'a transfer olan Braz çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Santos Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Braz'ın Sivasspor'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.