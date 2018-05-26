Sofiane Feghouli sakat mı?

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ülkesinde bir numaralı gündem maddesi oldu. Cezayir Milli Takımı’nın Yeşil Burun Adaları ve Portekiz ile yapacağı maçların kadrosu için sarı-kırmızılı oyuncuya da davet gitti.

Uzun bir aranın ardından milli davet alan 28 yaşındaki oyuncu, buna karşın milli takıma katılmadı. Sakatlığını gerekçe gösteren futbolcu, aşil tendonundan yaşadığı sıkıntı nedeniyle gelemeyeceğini Cezayir Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Cezayir’de oyuncunun Galatasaray ile sezonu sağlam tamamlamasından dolayı, duruma şüpheyle yaklaşan federasyon, Feghouli’nin milli takımı bir şekilde boykot ettiği düşüncesine kapıldı.

Bunun üzerine oyuncu maç kadrolarından çıkarılsa da, Galatasaray’dan futbolcunun durumunu gösteren sağlık raporu talep edildi ve gerçekten sakat olup olmadığının öğrenilmesi için arayışa geçildi.

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