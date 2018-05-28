Sofiane Feghouli'den Rennes'e cevap!

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için Fransa’dan sürpriz bir iddia geldi.

28 Mayıs 2018, Pazartesi 10:32
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Sofiane Feghouli için Fransa’dan sürpriz bir iddia geldi... UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Rennes’in Cezayirli kanat oyuncuna teklif yaptığı belirtilirken, Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi arenasında boş gösterecek Feghouli’nin ‘hayır’ cevabı verdiği yazıldı.

Rennes Teknik Direktörü Sabri Lamouchi’nin Feghouli’nin alternatifi olarak PSG’den ayrılan Hatem Ben Arfa’yı düşündüğü ifade edildi.



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