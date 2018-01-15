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Son dakika: Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına 16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 7-9 kuruş zam geliyor

Son dakika: Benzine zam geliyor
Artan petrol fiyatları benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama sonrası benzine bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor. Benzinde yaklaşık bir ay önce de 8 kuruşluk fiyat artışına gidilmişti.


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