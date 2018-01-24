Son dakika: Benzine zam geliyor!

16 OCAK'TA ZAM YAPILMIŞTI

Adem Özdoğan

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.Daha 16 Ocak’ta 8 kuruş zamla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.65 liraya yükselmişti. Bu geceki zamla beraber İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.77 lira olacak. Ankara’da ortalama 5.70 lira olan benzin 5.82 liraya, İzmir’de 5.67 liradan 5.79 liraya çıktı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak’ta 8 kuruş ve 14 Aralık 2017’de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.