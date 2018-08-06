UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda İngiliz temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ve Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın tur atlamaları durumunda Play-Off turundaki rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumda Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle, Başakşehir ise Burnley engellini aşması halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan ekibiyle mücadele edecek.

Avrupa Ligi Play-Off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe eğer Benfica engelini geçerse PAOK - Spartak Moskova maçının galibi ile eşleşecek.

RUS VE UKRAYNA TAKIMLARI BİRBİRİYLE OYNAYAMIYOR

Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Kura çekimi turu geçmesi halinde Fenerbahçe'nin bu eşleşme galibiyle ilk olarak hangi sahada oynayacağını belirledi. Fenerbahçe, Benfica'yı elediği takdirde Play-Off'taki ilk maçını evinde oynayacak