Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!

REKOR KIRDI

ALLARDYCE'IN KARİYERİNDE DE ZİRVEYE OTURDU!

ALLARDYCE'TAN AÇIKLAMA

Erdinç Şahin

Günlerdir gerçekleşmesi beklenen transfer resmiyete kavuştu! Cenk Tosun, Türkiye transfer rekorunu kırarak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu! NTV Spor'da yer alan habere göre Everton, milli futbolcu içni 20:00'de imza töreni düzenleyecek.Cenk Tosun bu transferle Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı. Bu unvan daha önce Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon Euro bedelle transfer olan Cengiz Ünder'de bulunuyordu. Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı forma ile ligde çıktığı 16 maçta 8 gole imza attı. 26 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 golü bulunuyor.Cenk Tosun, "Big Sam" lakaplı İngiliz çalıştırıcının, kariyerindeki son 27 yılda yaptığı en pahalı transfer de oldu. Big Sam daha mnce Bolton'a Nicolas Anelka'yı 12 milyon Euro, Crystal Palace'a Jeffrey Schlupp'u 15 milyon Euro, West Ham United'a Enner Valencia'yı 15 milyon Euro, Crystal Palace'a Luka Milivojevic'i 15,1 milyon Euro ve West Ham'a Andy Carroll'ı 17,5 milyon Euro'ya transfer etmişti.Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, kupada oynanacak Liverpool maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'tan transfer etmeye çalıştıkları milli futbolcu Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, "Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir. Cenk Tosun da bu transferin olmasını çok istedi. Üzerinde büyük bir baskı var, umarım başarılı olur. Uzun pazarlıkların ardından son aşamaya geldik. Sağlık kontrolünden geçmesini bekliyoruz" diye konuşmuştu.İngiliz çalıştırıcı, Cenk'i bugüne kadar gösterdiği başarılı performanstan dolayı transfer etmek istediğini açıklayarak, "Bu yaşta elit sınıf içinde çok fazla futbolcu yok. Çok araştırdık, odaklandığımız transferi de yaptık" yorumunda bulundu.