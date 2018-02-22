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Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Kültür-Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Bazen yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiç birine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi. 

22 Şubat 2018, Perşembe 15:13
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Ödül vereceğimiz kişi ve kurumları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ödül için çalışılmaz ama yapılan güzel işlerin ödüllendirilmesi bir vefa borcudur. Bugün bu borcun 20017 faslını ödemek için buradayız. Mırıldandığı şarkıdan izlediği filme, yediği yemekten giydiği kıyafete başka bir medeniyetin dünyasında gezen biri nasıl bizim olabilir? İşte bunu aşmamız lazım. Önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Şimdi birileri bizi yine yanlış anlayacak bizi Batı düşmanlığıyla itham edecektir. Biz dünyada güzel olan bir şey varsa onu almak değerlendirmekle yükümlü olduğumuza inanıyoruz. Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik düşünen, konuşan olmamız gerektiği blinciyle kendimize emin şekilde yönümüzü geleceğe çevirdik.


"1829 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"


Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, kardeş olursak hep birlikte Türkiye olursak kaderimiz de ona göre şekillenecektir. Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Bu bir inancın imanın neticesidir. 

Bazen yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiç birine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza atarken eğtim öğretim konusunda neden geride kaldığımız konusunda hayıflanıyordum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. 2019'dan itibaren bu konularda da Türkiye yeni bir döneme girecektir.

 


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