Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettiğini belirterek, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım" dedi.
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HAKKINDA İLK YORUM
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 desteğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.
BAHÇELİ, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Adem Özdoğan