Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet etti

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HAKKINDA İLK YORUM

BAHÇELİ, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettiğini belirterek, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 desteğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız." dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamıştı.