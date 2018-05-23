Son dakika... Dolar ve Euro'da sert düşüş
Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi
MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI
Borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.
Merkez Bankası diğer faiz oranlarını sabit tuttu, para piyasalarını sıklaştırma kararı aldı.