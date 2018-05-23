Son dakika... Dolar ve Euro'da sert düşüş

Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi

23 Mayıs 2018, Çarşamba 19:51 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 20:03
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MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.

Merkez Bankası diğer faiz oranlarını sabit tuttu, para piyasalarını sıklaştırma kararı aldı.


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