Son dakika! Galatasaray Avrupa kupalarına katılacak

Mustafa Cengiz İsviçre'de şunları söyledi:

"Görüşme kaç saat sürdü bilmiyorum. UEFA yetkilileriyle görüştük. Ben şu kadar söyleyebilirim, Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok.

Diğer detayları da 1 hafta içerisinde masaya yatıracağız. Hiçbir problem yok. Bazı cezalar var ancak bunlar Galatasaray'ın kaldırabileceği, disipline olabileceği cezalar. 4 yıllık bir anlaşmayı imzalayacağız. Ancak Avrupa'ya katılacağız."

Mustafa Cengiz, dün Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği iftara katılmış ve burada bir konuşma yapmıştı. Cengiz, “UEFA’nın olumsuz tepkisi yok. Etkili bir sunum yapmıştık. Bizi dinlediler ve inandılar. Teknokent projemize şaşırdılar. Yarın da (bugün) geldiğimiz son nokta hakkında bilgi vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.