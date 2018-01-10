Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!

Hasip Kaplan tepki çeken ırkçı paylaşımları nedeniyle HDP'den istifa etti. Eski HDP Şıurnak milletvekili Hasip Kaplan istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Sırrı Süreyya Önder de yaptığı açıklama ile Hasip Kaplan'a sert eleştiriler yöneltti