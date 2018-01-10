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Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!

Hasip Kaplan tepki çeken ırkçı paylaşımları nedeniyle HDP'den istifa etti. Eski HDP Şıurnak milletvekili Hasip Kaplan istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Sırrı Süreyya Önder de yaptığı açıklama ile Hasip Kaplan'a sert eleştiriler yöneltti

10 Ocak 2018, Çarşamba 11:29
Son dakika! Hasip Kaplan istifa etti!
HDP'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Selahattin Demirtaş'ın HDP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklamasından sonra Hasip Kaplan sosyal medya hesabından "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..!" ifadelerini paylaşmıştı.

Sosyal medyada başlayan tartışma büyüyünce HDP Genel Merkezi bir açıklama yaptı ve Hasip Kaplan'a "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'ın açıklamalarına yanıt

Hasip Kaplan’ın açıklamalarında hedef aldığı Sırrı Süreyya Önder yazılı bir açıklama yaptı. Irkçılığın hastalıklı bir duygu olduğunu ve insanı insanlığından ettiğini Kaplan örneğinde görebildiklerini söyleyen Önder, “Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir” dedi.

Tüm bu gelişmeler sonrası Hasip Kaplan Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:

"EşGenelBaşkanlık modelini getirirken,cinsler ve halklar arasında eşitlik olsun istedik, Tüzüğümüzde 2 dönem kuralı var,partide kimse ayrıcalıklı değildir;bu konuda ki açıklamalarıma ırkçılık diyenleri kınıyorum"
 

İSTİFA EDİYORUM


"HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın"

Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..! (HDP'de Kürt Türk kavgası)Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..! (HDP'de Kürt Türk kavgası)

"HDP'de EşBaşkanlık modeli getirilirken, Kadın/Erkek olsun dedik, cins ayrımcılığına karşı çıktık Türk/Kürt farklı halklardan, eşitlik olsun dedik, Şimdi Demirtaş'ın yerine göz koyanlara karşı çıkmak ırkçılık mı?oluyor?"

"HDP tüzüğünde 2 dönem kuralı var, Ben avukatlığa döndüm, SSÖ ayıracılıklı değil, dönemi doldu. Siyasetten çekilip film çekeceğim demişti, Ona uslubuyla cevap vermeyeceğim, halka havale ediyorum"

"1984 yılında SODEP'te siyasete başlamıştım. Siyaset sadece makam için yapılmaz, Bundan sonra, Demokrasi Güçlerinin Birliği, Adalet, Eşitlik, Özgürlük, Hukuk mücadelem sürecek, Gagasında bir damla su ile Nemrut'un ateşini söndürmek
İsteyen Kırlangıçlar gib..!"


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