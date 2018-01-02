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Son dakika! İhracatta Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek seviyesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı

Son dakika! İhracatta Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek seviyesi
Türkiye ihracat rekorunu 2014 yılında 157.6 milyar dolarla kırmıştı. 2017 yılında ise rekordan sadece 500 milyon dolar daha az ihracat yapılmış oldu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2005 yılından bu yana yapılan ihracat şöyle: 




Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret verileri Aralık ayı ve 2017'de şöyle gerçekleşti: 

- Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 71.4 artışla 9.57 milyar dolar oldu

- Dış ticaret açığı 2017'de yüzde 37.5 artışla 77.1 milyar dolar oldu

- Aralık'ta ihracat yüzde 8.6 artarak 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 27.7 artarak 23.5 milyar dolar oldu

- İhracat 2017'de yüzde 10.2 artarak 157.1 milyar dolar, ithalat yüzde 17.9 artarak 234.2 milyar dolar oldu
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