Son dakika: Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu! (Kanal İstanbul nereden geçecek?)

İşte Bakan Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İŞTE KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHI

Adem Özdoğan

haberi... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenledi.Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılmsı bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi. Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. 17 bin metre sondaj 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır. Bütün bu çalışmalar yapılırken liman ve lojistik merkezi gibi entegre projelerde bununla birlikte değerlendirildi. Karadeniz'de çıkacak dolgu malzemelerinden dolayı lojistik merkezi olarak kullanabileceğimiz proje alanı...