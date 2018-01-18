Son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı



14 ARALIK'TA GLP' ARTIRMIŞTI



DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU



ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Adem Özdoğan

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde sabit tuttu. Merkez, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te bıraktı.Karar öncesinde gün boyu 3,79-3,80 bandından hareketlerini sürdüren dolar/TL'de kararın ardından önemli bir değişim yaşanmadı. Merkez Bankası'nın faiz kararırını duyurduğu dakikalarda dolar 3,7980, euro ise 4,65 liranın hemen üzerinde alıcı buluyor.TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.Dolar/TL kuru güne 3.80 seviyesinde başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 3.82 seviyelerine kadar çıkan dolar saat 13.00 sularında 3.80 seviyesine gerilemişti. Dolar faiz kararına dakikalar kala 3.7994 seviyesine kadar geriledi. Dolar dün de günü 3.81'in altında kapatmıştı. Dolar Merkez Bankası kararı sonrasında 3.8024 seviyesine yükseldi.Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.