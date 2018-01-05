Son dakika: Motorine zam geliyor

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

FARK 44 KURUŞA İNİYOR

Adem Özdoğan

, motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu.PÜİS'ten yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzeregrubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.lı fiyatların ardından İstanbul'da5.13 liraya çıkacak.ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.