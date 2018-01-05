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Son dakika: Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına 7-9 kuruş aralığında zam geliyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

05 Ocak 2018, Cuma 09:55
Son dakika: Motorine zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu. 

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
 

İŞTE ZAMLI FİYATLAR


Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı 5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor. 
 

FARK 44 KURUŞA İNİYOR


Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.


 

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