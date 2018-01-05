Son dakika: Motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)
, motorine bu gece yarısından itibaren zam beklendiğini duyurdu.
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "06 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin
grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 05-08 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Zam
lı fiyatların ardından İstanbul'da motorinin ortalama litre fiyatı
5.13 liraya çıkacak. Benzinin litresi
ise 5.57 TL seviyesinde bulunuyor.
FARK 44 KURUŞA İNİYOR
Böylece benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 44 kuruşa inecek.
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Adem Özdoğan