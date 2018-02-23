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Son Dakika...Reyhanlı davasında karar!

Son Dakika...Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının davasında karar çıktı, Saldırının faili ve planlayıcısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Nasır Eskiocak hakkında 53 kez müebbet istendi. 

23 Şubat 2018, Cuma 14:57
Son Dakika...Reyhanlı davasında karar!
Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili 33 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Saldırının faili ve planlayıcısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Nasır Eskiocak hakkında 53 kez müebbet hapis cezası verildi. 


NE OLMUŞTU?


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

İddianamede, ikisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. Bu istemin ardından saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hastanede yaşamını yitirmiş, ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.


Nasır Eskiocak

Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme", "öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma" ve "130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamaları da yöneltiliyor.

Davanın görülmesine Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasının ardından dava dosyası, Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.
 


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