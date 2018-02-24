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Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 36 gündür sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931’e çıktı.

24 Şubat 2018, Cumartesi 10:44
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlattığı ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda 36’ncı güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58’i son 24 saatte olmak üzere, harekâtın başından beri toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


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