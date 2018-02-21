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Son dakika: Ünlü iş adamları FETÖ'den tutuklandı!

FETÖ elebaşısı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7.4 milyon lira para yatırdıkları iddiasıyla iş adamlarından Zekeriya Mete ve Alpaslan Arduç tutuklandı

21 Şubat 2018, Çarşamba 08:41
Son dakika: Ünlü iş adamları FETÖ'den tutuklandı!
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 7.4 milyon lira yatırdıkları iddiası ile gözaltına alınan iş adamlarından İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç; dün akşam sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zekeriya Mete ile birlikte gözaltına alınan Birlik Başkan Yardımcıları Kazım Taycı ile Sübet Çiçek ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


HİDAYET KADİROĞLU'NA ULAŞILAMADI!


Şüpheliler geçtiğimiz 14 Şubat günü gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Elvan Gıda'nın patronu Hidayet Kadiroğlu'na ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi. (Hürriyet)


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