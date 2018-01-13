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Sport gazetesi Arda Turan’ı ve Barcelona Başkanını yerden yere vurdu

İspanya'da yayınlanan Sport gazetesi Arda Turan'ı yerden yere vuran bir habere imza attı. Eleştirilerden Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu de payını aldı.

Sport gazetesi Arda Turan’ı ve Barcelona Başkanını yerden yere vurdu
Milli futbolcunun Barcelona’ya transferinin öyküsünü anlatan gazete, Luis Enrique ve diğer yöneticiler istememesine rağmen Josep Maria Bartomeu’nun Arda Turan’ı seçim kozu olarak kullandığını ve diğer başkan adayları Laporta, Benedito ve Freixes’in itirazlarına rağmen transfer ettiğini yazdı.
 

HER MAÇ 1 MİLYON EURO


Gazete Bartomeu’nun seçilmesi sayesinde Arda Turan’ın takımda kaldığını, Ocak ayına kadar oynamayacağını bile bile Bartomeu’nun bu transferi yaptığını yazdı. Barcelona Başkanı’na sert eleştirilerde bulunan gazete milli futbolcunun 55 maçta oynadığını ve neredeyse her maçının Barcelona’ya 1 milyon euro’ya mal olduğunu belirtti.
 

"ARDA FİZİKSEL OLARAK ÇÖKTÜ"


Arda Turan’ın sürdürülemez bir mali yük haline geldiğini savunan Sport gazetesi Arda Turan’ın artık eski bir futbolcu gibi olduğunu fiziksel olarak çöktüğünü iddia etti.

Arda’nın ‘gizemli sakatlıklarla’ antrenmanların çoğunu kaçırdığını savunan gazete “Barcelona, Arda Turan’ı Başakşehir’e satabilirse parasının bir kısmını kurtaracak ve bu transferin yıkıcılığını biraz da olsa azaltacak yoksa 2,5 yıl daha bir sürü para boşa gidecek, tamamen saçmalık” ifadelerini kullandı.
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