Sport gazetesi Arda Turan’ı ve Barcelona Başkanını yerden yere vurdu

HER MAÇ 1 MİLYON EURO

"ARDA FİZİKSEL OLARAK ÇÖKTÜ"

Erdinç Şahin

Milli futbolcunun’ya transferinin öyküsünü anlatan gazete,ve diğer yöneticiler istememesine rağmenseçim kozu olarak kullandığını ve diğer başkan adaylarıitirazlarına rağmen transfer ettiğini yazdı.Gazete Bartomeu’nun seçilmesi sayesinde’ın takımda kaldığını, Ocak ayına kadar oynamayacağını bile bile Bartomeu’nun bu transferi yaptığını yazdı. Barcelona Başkanı’na sert eleştirilerde bulunan gazete milli futbolcunun 55 maçta oynadığını ve neredeyse her maçının Barcelona’ya 1 milyon euro’ya mal olduğunu belirtti.Arda Turan’ın sürdürülemez bir mali yük haline geldiğini savunan Sport gazetesi Arda Turan’ın artık eski bir futbolcu gibi olduğunu fiziksel olarak çöktüğünü iddia etti.Arda’nın ‘gizemli sakatlıklarla’ antrenmanların çoğunu kaçırdığını savunan gazete “Barcelona, Arda Turan’ı Başakşehir’e satabilirse parasının bir kısmını kurtaracak ve bu transferin yıkıcılığını biraz da olsa azaltacak yoksa 2,5 yıl daha bir sürü para boşa gidecek, tamamen saçmalık” ifadelerini kullandı.