Suat Kaya’nın saçları sosyal medyayı salladı!

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve Sarı-Kırmızılı takımın UEFA Kupası’nı kazandığı 2000’li yıllarda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Suat Kaya’nın son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başlayan ve şimdilerde TFF 2’inci Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor’u çalıştıran Suat Kaya’nın saç stili sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

"GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ" TARTIŞMASI

Saçlarını bir hayli uzatan Kaya’nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya’nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. (Fotoğraf: İzmir DHA)