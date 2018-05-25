Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Marius Sumudica, ülke basınına yaptığı açıklamada Bursaspor'un başkan adaylarından biri tarafından arandığını ve teklif aldığını duyurdu.

Marius Sumudica, Rumen basınına verdiği demeçte, "Bursaspor'un başkan adaylarından biri kulübün gelecekteki yöneticisi olarak beni istiyor. Seçimlerde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Bursaspor'da yeni dönem başkanı bu hafta sonu yapılacak genel kurul sonrasında belli olacak. Başkan adayları arasında Ali Ay, Hüseyin Akdemir, Lemi Keskin ve Ahmet Bozdemir bulunuyor.

Sumudica, Süper Lig'deki son hafta maçından önce Kayserispor yönetimiyle bir araya gelmiş ve ayrılık kararı almıştı. (Skorer)