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Süper Loto'da 42.5 milyon lira kazanan kupon bu bayiden oynandı

Süper Loto'da 12 hafta devrederek 42.5 milyon TL’ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı bir talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan’a ait bayide oynadığı belirlendi

26 Ocak 2018, Cuma 12:37
Süper Loto'da 42.5 milyon lira kazanan kupon bu bayiden oynandı
12 haftadır devreden ve büyük ikramiyesi 42.5 milyon liraya ulaşan Süper Loto'da  talih kuşu Erzincan’a kondu. Haftalardın büyük heyecan yaşanan Süper Loto’da 5, 12, 15, 17, 20, 40 numaralarının bulunduğu kupona 42 milyon 532 bin 640 TL’lik büyük ikramiye çıktı.



Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan’a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı.

Uzun yıllardır Erzincan’a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, "Süper Loto'da Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.



Uzun yıllardır aynı bayide şans oyunları oynayan bazı vatandaşlar ise talihlinin Erzincan’dan çıkmasına sevindiklerini söyleyerek, oynadığı bayiyi unutmamasını istedi.


Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)


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