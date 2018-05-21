Survivor'ın 77. bölümünde bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Dün akşam Survivor'ın 76. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

KONSEYDE GERGİNLİK

İlk dokunulmazlık oyunu sonrası en çok adı yazılan isim Yağmur olurken Birsen ikinci aday oldu. Dün ise Damla ile Nagihan Karadere eleme potasına çıktı. Konseyde ise gerginlik had safhadaydı. Anıl ile Nagihan arasında tartışma çıktı.

ADAYA VEDA ETTİ

Eleme potasına kalan isimlerden rakiplerinden daha az oy alarak finale gitme hayaline veda eden isim Birsen oldu.

BİRSEN PEKGÖZ KİMDİR?

18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan Birsen Bekgöz 38 yaşında.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezunu olan Birsen Bekgöz Enka sporcusu olarak kısa mesafe koşucu. Almanya doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralı.

Evli olan Birsen Bekgöz'ün eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Birsen Bekgöz Instagram hesabında da kocasıyla ilgili hiç bir paylaşım yapmamış. Haliyle milli sporcunun eşi merak konusu.

Birsen Bekgöz'ün Vera isminde bir kızı var. Birsen Bekgöz'ün kızı Vera bu sene 9 yaşına girdi.







