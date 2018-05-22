Survivor'ın her bölümü gitgide daha da heyecanlı bir hal alıyor. Birleşme partisi sonrası yarışmacıların performansı merak edilirken dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler iki oyuna birden çıktılar. Bunlardan ilki kişilel bakım artı güzel bir yemek ikincisi ise konforlu bir baraka içindi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kazanan takımın kişisel bakım artı güzel bir yemek yiyeceği oyunda dokunulmazlık oyunlarının kaybeden takımı Gönüllüler çok güzel başladı ve öyle de götürdü. Oyun sonunda kazanan takım Gönüllüler oldu ve ödüllerine kavuştu.

BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Baraka oyununda muhteşem bir performans sergilendi. İki takım da kıran kırana bir mücadele verdi. Başa baş giden mücadelenin sonunda durum 9-9'a kadar geldi. Son bölümde Hilmi Cem ile Ümit Karan yarıştı. Heyecanın doruğa çıktığı karşılaşma sonunda Hilmi Cem galip geldi ve ödülü takımına götürmüş oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler'de Birsen, Damla, Nagihan ve Yağmur eleme potasına çıkmıştı. Dün yapılan oylama sonucu en az SMS oyu alan Birsen oldu ve adaya veda etti. Birsen'in son sözleri ise "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada olmak çok güzel, çok keyif almıştım. Daha fazla yolum olur diye bekliyordum. Kısmet bu kadarmış. Yavruma kavuşacağım onun sevinci var. Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kusurum varsa affedin."

PERFORMANS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Survivor'ın bu haftaki birincileri belli oldu. Erkeklerde birinci Hilmi Cem ikinci Anıl olurken, kadınlarda ise birinci Nagihan, ikinci Damla oldu. Bu arada yarışmada en çok kilo veren isim ise Adem oldu. Kadınlardaki isim ise Nagihan ve Merve'ydi.

BİRSEN PEKGÖZ KİMDİR?

18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan Birsen Bekgöz 38 yaşında.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezunu olan Birsen Bekgöz Enka sporcusu olarak kısa mesafe koşucu. Almanya doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralı.

Evli olan Birsen Bekgöz'ün eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Birsen Bekgöz Instagram hesabında da kocasıyla ilgili hiç bir paylaşım yapmamış. Haliyle milli sporcunun eşi merak konusu.

Birsen Bekgöz'ün Vera isminde bir kızı var. Birsen Bekgöz'ün kızı Vera bu sene 9 yaşına girdi.