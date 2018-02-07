SUV ailesi büyümeye devam ediyor

Önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Peugeot
, daha önceki serilerinde yakaladığı başarıyı 4008
modeliyle de sürdürmeyi amaçlıyor. Bu yeni model oldukça sportif hatlar ile tasarlanmış gözükürken, rakip olarak ise Toyota C-HR
ve benzeri modellerin karşısında konumlanıyor.
Peugeot
tarafından gelen bilgilere göre, i-Cockpit
adı verilen özellik bu modeller dahilinde de yer alacak. Bundan dolayı çok daha alçak ve sportif tasarım ürüne entegre edilmiş durumda. Model, ayrıca 5008 ve 3008 gibi modüler sistem olan EMP2
ile donanmış durumda. Bunun yanında 4008 dahilinde olan özel bir süspansiyon sistemi çok avantajlı bir sürüş imkanı sağlıyor.
HİBRİT VERSİYONLARI ÖNE ÇIKIYOR
Motor seçenekleri olarak üç silindir üzerinde PureTech turbo
benzinli versiyonla birlikte, 1.6 ve 2.0 litre dört silindir BlueHDi dizel motor
yer alacak. Yeni model tüm bunların yanında DS7 Crossback
modelinde olduğu gibi 1.6 litre THP
motoruyla donanmış bir şekilde de piyasada olabilir.
Klasik benzinli motorların yanında iki adet plug-in hybrid
motor versiyonu da olacağı gelen bilgiler arasında. İki model de 1.6 litre THP ile donanırken, biri 240hp diğeri ise 300hp güç açığa çıkaracak.
Adem Özdoğan