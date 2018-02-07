SUV ailesi büyümeye devam ediyor



HİBRİT VERSİYONLARI ÖNE ÇIKIYOR

Adem Özdoğan

Önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan, daha önceki serilerinde yakaladığı başarıyımodeliyle de sürdürmeyi amaçlıyor. Bu yeni model oldukça sportif hatlar ile tasarlanmış gözükürken, rakip olarak iseve benzeri modellerin karşısında konumlanıyor.tarafından gelen bilgilere göre,adı verilen özellik bu modeller dahilinde de yer alacak. Bundan dolayı çok daha alçak ve sportif tasarım ürüne entegre edilmiş durumda. Model, ayrıca 5008 ve 3008 gibi modüler sistem olanile donanmış durumda. Bunun yanında 4008 dahilinde olan özel bir süspansiyon sistemi çok avantajlı bir sürüş imkanı sağlıyor.Motor seçenekleri olarak üç silindir üzerindebenzinli versiyonla birlikte, 1.6 ve 2.0 litre dört silindiryer alacak. Yeni model tüm bunların yanındamodelinde olduğu gibimotoruyla donanmış bir şekilde de piyasada olabilir.Klasik benzinli motorların yanında iki adetmotor versiyonu da olacağı gelen bilgiler arasında. İki model de 1.6 litre THP ile donanırken, biri 240hp diğeri ise 300hp güç açığa çıkaracak.