İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

SUV ailesi büyümeye devam ediyor

2020 yılında piyasada olması beklenen 4008 coupe-SUV modeli de bu durumun en büyük kanıtı olarak gösterilebilir.

07 Şubat 2018, Çarşamba 10:06
SUV ailesi büyümeye devam ediyor
Önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Peugeot, daha önceki serilerinde yakaladığı başarıyı 4008 modeliyle de sürdürmeyi amaçlıyor. Bu yeni model oldukça sportif hatlar ile tasarlanmış gözükürken, rakip olarak ise Toyota C-HR ve benzeri modellerin karşısında konumlanıyor.

Peugeot tarafından gelen bilgilere göre,  i-Cockpit adı verilen özellik bu modeller dahilinde de yer alacak. Bundan dolayı çok daha alçak ve sportif tasarım ürüne entegre edilmiş durumda. Model, ayrıca 5008 ve 3008 gibi modüler sistem olan EMP2 ile donanmış durumda. Bunun yanında 4008 dahilinde olan özel bir süspansiyon sistemi çok avantajlı bir sürüş imkanı sağlıyor.


HİBRİT VERSİYONLARI ÖNE ÇIKIYOR

Motor seçenekleri olarak üç silindir üzerinde PureTech turbo benzinli versiyonla birlikte, 1.6 ve 2.0 litre dört silindir BlueHDi dizel motor yer alacak. Yeni model tüm bunların yanında DS7 Crossback modelinde olduğu gibi 1.6 litre THP motoruyla donanmış bir şekilde de piyasada olabilir.

Klasik benzinli motorların yanında iki adet plug-in hybrid motor versiyonu da olacağı gelen bilgiler arasında. İki model de 1.6 litre THP ile donanırken, biri 240hp diğeri ise 300hp güç açığa çıkaracak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor
Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı

Yeni Mercedes A Serisi tanıtıldı
Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak

Bentley Edition ciddi anlamda cep yakacak
Rolls-Royce Cullinan göründü

Rolls-Royce Cullinan göründü
Volvo V60 kameralara yakalandı

Volvo V60 kameralara yakalandı

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta
Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı

Mercedes 2017’de 2.3 milyon araba sattı
Volkswagen Tiguan allspace yolda!

Volkswagen Tiguan allspace yolda!
Otomobil şirketiniz sizi izliyor olabilir

Otomobil şirketiniz sizi izliyor olabilir
Jetta Detroit’e damgasını vurdu

Jetta Detroit’e damgasını vurdu
Peugeot 5008 1.6 dizel – otomatik test sürüşü ve incelemesi

Peugeot 5008 1.6 dizel – otomatik test sürüşü ve incelemesi