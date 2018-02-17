Tam 1300 ton... Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi yükseliyor

53 KATTAN OLUŞACAK

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERECEK

RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

Senim Tanay

’nin yapımıyla birlikte gündeme gelen’ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının mart ayında start verilmişti. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlandı. Kulenin 1300 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla yükselmeye başladı.160 metrelik çelik antenin 11 parçaya bölünerek imal edildiği, kulenin betonarme kulesinin içine sokularak birleştirildiği öğrenildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtiltdi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca’da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak.İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kulede 176’ncı ve 180’nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.