Taşınma kabusuna ‘Pratik Taşın’ ile son

Pratik Taşın ürünü, taşınma öncesinde, esnasında ve sonrasında taşınma işleminin en kolay ve güvenli şekilde gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulabilecek organizasyon ve hizmetleri içinde barındırıyor, tüm süreçlerin tek elden sistematik olarak yürütülmesini sağlıyor. Ürün ile sunulan ev taşıma hizmetleri kapsamında; eşyaların, nakliye esnasında oluşabilecek hasarlara karşı sigortalı bir şekilde demonte edilmesi, paketlenmesi, kutulanması ve taşınılan yeni adreste mobilyaların tekrar monte edilmesi gibi işlemler gerçekleştiriliyor.