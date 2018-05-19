Tatile çıkacaklara güzel haber! Tur operatörlerinden döviz hamlesi

Özellikle geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz’deki pahalılıktan yakınarak Yunan adalarını tercih eden tatilciler euronun rekor seviyeleri görmesinin ardından iptale gitmeye başladı.

AKARYAKITTAKİ UYGULAMANIN BENZERİ

Tatilcilerden gelen iptaller sonrası harekete geçen tur operatörleri de hükümetin artan kur ve petrol fiyatlarına karşın zam yapmamak adına akaryakıtta devreye soktuğu ÖTV indiriminin bir benzerini kendi bünyelerinde uygulamaya koydu.

SABİT TUTULDU

Vatan Gazetesi'ndeki habere göre; Euro 4.50 seviyelerini aştıktan sonra operatörler yurt dışı ücretlerini uzun süre kendi karlarından fedakarlık yaparak sabit tuttu. Hatta çoğu operatör TL bazında aşırı zamlanan fiyatlar karşısında yurt dışı paketlerinde yüzde 20 indirime gitti. Kredi kartına özel yeni kampanyalar başlattı.

200 EURO'DAN BAŞLIYOR

Yurt dışı turlarında en popüler destinasyonlar günübirlik 200 eurodan başlayan Yunan Adaları turları. Geceleme arttıkça bu rakam 1.000 euroya kadar çıkıyor. Avrupa turları 300-1.800 euro arasında değişiyor. Uzakdoğu ve Afrika paketlerinde de fiyatlar bin euroyu buluyor.

10 KURUŞLUK KUR ÇIPASI

Yurt dışı yapılan operasyonlarında maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Pronto TourCEO’su Ali Onaran, “Eurodaki yükselişi vatandaşa yansıtmamak adına bazı hamleler yaptık. Uzun süre fiyatları sabit tuttuk. 10’ar kuruşluk kur çıpaları uyguladık. Şimdi kredi kartına yüzde 5’lik indirimler yapıyoruz. Bu da 5.30 seviyesindeki kuru 4.95’e çekiyor. Paket turlarda da yüzde 20 indirim var. Kur seviyesi dikkate alındığında 2 bin liraya varan bir indirim yapmış olduk” şeklinde konuştu.