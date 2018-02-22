Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Erdinç Şahin

Attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi olanmaçına ilişkin itiraflarda bulundu.’nın gördüğü kırmızı kartın işlerini bir hayli kolaylaştırdığını belirten Alman futbolcu, “O dakikadan sonra daha iyiydik ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla farklı galibiyete uzandık. İlk yarıdaki durgunluğumuzdan sıyrıldık” dedi.’inorta saha oyuncusu’e benzer yorumlar yaptı. “Beşiktaş güçlü bir takım” diyen Vidal, “Eksik kaldıkları andan itibaren işler bizim için daha kolay bir hale geldi. Böylece galibiyete ulaşmakta fazla sıkıntı çekmedik” ifadelerini kullandı.Kartal bu sezon üç kulvarda oynadığı toplam 19 deplasman maçında 8 galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlılar rakip sahadaki 6 karşılaşmayı beraberlikle tamamlarken, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.