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Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş’a attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi olan Bayern Münihli Thomas Müller, karşılaşmaya ilişkin itiraflarda bulundu.

Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!
Attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde büyük pay sahibi olan Bayern Münihli Thomas MüllerBeşiktaş maçına ilişkin itiraflarda bulundu. Vida’nın gördüğü kırmızı kartın işlerini bir hayli kolaylaştırdığını belirten Alman futbolcu, “O dakikadan sonra daha iyiydik ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla farklı galibiyete uzandık. İlk yarıdaki durgunluğumuzdan sıyrıldık” dedi.
 

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR TAKIM"


Bayern Münih’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal de Müller’e benzer yorumlar yaptı. “Beşiktaş güçlü bir takım” diyen Vidal, “Eksik kaldıkları andan itibaren işler bizim için daha kolay bir hale geldi. Böylece galibiyete ulaşmakta fazla sıkıntı çekmedik” ifadelerini kullandı.

Kartal bu sezon üç kulvarda oynadığı toplam 19 deplasman maçında 8 galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlılar rakip sahadaki 6 karşılaşmayı beraberlikle tamamlarken, 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Skorer


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