Paris Saint Germain, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel'i basına tanıttı.

Kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, Gianluigi Buffon'un olası transferine ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tuchel, Juventus'tan ayrıldığını açıklayan 40 yaşındaki emektar file bekçisinin PSG'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuda şu an için detay veremeyeceğim. Her şeyden önce Buffonsuz bir Juventus'u hayal edemiyordum fakat gelinen noktada durum bu. Kendisini kişisel olarak tanımıyorum fakat ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an iki kaleciye sahibiz ve yapmamız gereken, sabırla bekleyip olacakları görmek."