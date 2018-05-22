THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni Havalimanı’nın ülkemize ve THY’ye büyük katkılar sağlayacağını söyleyerek, “İstanbul'un üçüncü havalimanı Türk sivil havacılığının dönüm noktası olacak. 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz, beş pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz, beş paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu, "Beş uçağın aynı anda inip kalkması" anlamına geliyor. Dünyada en yoğun havalimanlarından birisi Heathrow'un dört katı büyüklüğünde bir havalimanı, Pekin Havalimanı'nın üç katı büyüklüğünde devasa büyük bir havalimanından bahsediyoruz. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında yani 200 milyon yolcu kapasitesine ve beş paralel piste ulaştığında Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası’nın yaklaşık 4.8'ini tek başına üretebilecek. 200 bin ilave istihdam sağlayacak bir havalimanı.

31 EKİM'DE ORADA OLACAĞIZ

THY, şu anda Atatürk Havalimanı'nın kapasite sınırlarına gelmesinden dolayı sıkışmış durumda. Dolayısıyla dünyada birçok noktaya daha uçmak istiyoruz. Yeni uçuş sıklıkları koymak istiyoruz ama Atatürk Havalimanı kapasitesinin sınırına geldiğimiz için, dört beş senedir bu sıkıntıyla karşılaştığımız için THY büyüyebileceğinden daha az büyüyor. İnşallah yeni havalimanı ile THY'nin, Türk sivil havacılığının önü açılacak, Türkiye'nin bölgesel bir aktarma merkezi haline gelmesine yarayacak büyük bir proje. Yüzde 90'ı tamamlandı. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz, eğitimler devam ediyor. Bize tahsisli alanların hızla inşaatları devam ediyor. Çok büyük bir lounge açıyoruz. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Lounge'ın iki katı büyüklüğünde bir lounge açıyoruz. Buradaki dış hatlardaki salonumuz dünyada ödüller almış bir salon. İnsanlar dışarıdan bu salonu görmek için geliyor. Yeni havalimanında bu salonun iki katı büyüklüğünde ve son derecede dünyada ünlü firmalarla çalışıyoruz dizayn konusunda. Taşınma için tüm çalışmalarımız devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız da inşaatların bitmesi için bizzat takibini yapıyor. Biz de 29 Ekim'deki açılıştan sonra oraya geçiş için tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. 31 Ekim itibariyle orada olacağız” dedi.

GENÇLER PİLOT OLSUN

Yeni havalimanıyla birlikte pek çok personel alınacağını ifade eden Ekşi, gençleri pilot olmaya davet etti ve şunları söyledi: Yer hizmetlerinde ortak olduğumuz bir şirketimiz var, TGS diye. Senenin ikinci yarısında burası için alımlara başlanacak çünkü orada daha büyük bir alan var. İlanları takip etsin arkadaşlar. Pilot ve kabin memuru anlamında, havalimanından bağımsız uçak sayımızla ilgili olduğu için, kabin memuru alımlarımız devam ediyor. 2019'a yönelik olarak da alımlarımız devam edecek. Havacılıkta çalışmak isteyenlerin İngilizcelerinin iyi olması gerekiyor. İlk olarak İngilizce'ye bakıyoruz. Meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu arkadaşları pilot olmaya davet ediyorum. Pilotluk son derece güzel bir meslek. Önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm dünyanın aradığı mesleklerden bir tanesi. İlk girişinizde 12 bin lira maaşla başlıyorsunuz, 50 bin lira maaşa kadar çıkan bir ücretiniz var. Dünyanın istediğiniz ülkesinde çalışma imkânınız oluyor. O yüzden meslek yüksekokulu, dört yıllık bir okul bitirmiş arkadaşlarımızın şayet İngilizceleri iyiyse bizim pilot yetiştirme ilanlarımızı takip etmelerini ve oraya müracaat etmelerini istiyoruz. "Pilot olabilir mi?" testlerinden geçen arkadaşlardan başarılı olanlarını alıyoruz onları 2 senelik eğitime tabi tutuyoruz ve onlara her ay iki asgari ücret tutarında bir maaş veriyoruz.

ÜCRETSİZ PİLOTLUK EĞİTİM

Pilotluk eğitiminin çok yüksek ücretler ödenerek alınan bir eğitim olduğunu kaydeden Bilal Ekşi, “İlanlarımıza başvuran ve yaptığımız testi geçen arkadaşlarımızı alıyoruz. Çok güzel bir imkân bu. Tekrar arkadaşları davet ediyorum. İngilizceniz iyi olacak, pilotluk yeteneğiniz var mı yok mu şeklinde testlerimiz var. O testlerden geçip, 2 yıllık eğitim sonunda THY'de ikinci kaptan olarak göreve başlıyorlar. Kendisine harcadığımız eğitim masrafını maaşından peyderpey kesiyoruz, en az 10 yıl bizde çalışmaları gerekiyor. Ücretler de yüksek olduğu için kestiğimiz miktar onlara dokunmuyor. 50 bin liraya kadar gelen ücretler var. Tüm genç arkadaşlarımızı pilot, kabin memuru, uçak teknisyeni olmaya davet ediyorum. Pilot konusunda büyük açık var dünyada da” dedi. 2019’da 600 civarında pilot alınacağını da söyleyen Ekşi, her sene 400 pilot yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi. (Yeni Şafak)