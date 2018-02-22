TİGEM başvurusu için yapılması gereken 9 şey (300 koyun projesine başvuru)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adem Özdoğan

TİGEM'e 300 koyun projesi için başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 300 koyun projesiyle ilgili TİGEM'e başvurular dün itibariyle başladı. Peki, TİGEM'e başvurarak 300 koyun projesine kimler katılabilir? Kimler TİGEM'e başvurabilir? TİGEM başvuru yapmak için neler yapılmalı? İşte 300 koyun projesi için TİGEM'e başvuru yapmanın 9 şartı...TİGEM internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular, aşırı yoğunluk nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebiliyor.Sayfanın altında bulunan başvuru linkine tıklayınız.Açılan "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" sayfası üzerinden "Yeni Yetiştirici Kaydı" butonuna tıklayınız.Bu aşamada sizden talep edilen TC Kimlik Numarası gibi detayları kutucuklara giriniz.Üyelik işlemini tamamladıktan sonra sistemin yönlendirdiği sayfa üzerinden TC Kimlik No ve kaydolurken belirlediğiniz şifrenizi ekrana girip girişinizi gerçekleştiriniz.Sisteme girişinizi yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Yeni Başvuru" alanına tıklayınız. Bu ekran, sizin kaydolurken verdiğiniz mail adresinizi doğrulamak içindir. Mail gönder butonuna tıkladıktan sonra mail kutunuza gelecek olan güvenlik kodunu, ekrandaki alana girmeniz gerekmektedir.Güvenlik kodunuzu onayladıktan sonra ekrandaki "SGK Durumu, Eğitim Durumu, Bitirdiği Kurs, Hane Halkı Sayısı, Askerlik Durumu, Diploma Ana Bilim Dalı" alanlarını doğruca doldurmanız gerekmektedir.Bir sonraki aşamada ise projenin uygulanacağı il ve sahip olduğunuz taşınmazlar, hayvanlar hakkında bilgi vermeniz istenecektir.Son olarak ise sizden istenen evrak listesini, ilgili birimlere teslim etmek üzere ekranda görebileceksiniz.