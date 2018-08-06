Tişört fiyatına ‘Ferdi Kaza Sigortası’

Bana bir şey olmaz, demeyin. Hayatın beklenmedik riskleri, kimi zaman sevdiklerimizle sağlıklı bir yaşam sürme isteğimizi engelleyebiliyor. Hemen hemen hiçbirimiz aracımızla giderken, yolda yürürken, bir merdivende ya da asansörde başımıza gelebilecek kazaları aklımıza getirmiyoruz. Fakat yolda yürürken, evde ya da işyerimizde kaza geçirebilir, getireceği maddi yük bir yana, bir süre işimizden uzak kalabiliriz. İşte beklenmedik bir kaza sonucu hayatımızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmamız durumunda ise geleceğimizi garanti altına almanın en önemli yolu ise “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak. Bu poliçe sayesinde, kaza sonucu oluşan gelir kaybı, tedavi ve hastane masrafları teminat altına alınıyor. Üstelik Ferdi Kaza Sigortası’nı oldukça uygun fiyatlara yaptırmak mümkün. Teminat seçeneklerine göre aylık prim tutarı 30 liradan başlayan fiyatlarla tüm kaza risklerini bertaraf edebilirsiniz. AvivaSa CEO’su Fırat Kuruca, ek teminatlarla Ferdi Kaza Sigortası ürünlerini zenginleştirdiklerine dikkat çekerek, “Müşterilerimize ücretsiz sunduğumuz ek hizmetlerle fark yaratmaya çalışıyoruz. Müşterilerin risk gerçekleşmesini beklemeden de şirketimizden fayda sağlaması adına bu hizmetleri artırmaya devam ediyoruz” dedi. Ferdi kaza sigortası ile ilgili farklı içerikte ürünleri olduğunu belirten Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer ise, bunlardan Güven Ferdi Kaza ve Doğal Destek Ferdi Kaza’nın öne çıktığını ama eğitim alan çocukların aileleri ve kurumsal şirketler için de ürünleri olduğunu söyledi.

Kaza sayılmayan durumlarda tazminat yok

Kaza sayılan durumlar

✔ Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden.

✔ Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.

✔ Yılan veya haşarat sokması neticesinde meydana gelen zehirlenmeler.

✔ Isırılma sonucu meydana gelen kuduz sonucunda oluşan sağlık sorunları.

Kaza sayılmayan durumlar

✔ Sigorta kapsamına girmeyen donma, güneş çarpması gibi durumlar.

✔ İntihar veya her durumda intihara teşebbüs.

✔ Aşırı alkollü olma ve uyuşturucu, aşırı dozda ilaç ve zararlı madde alımında geçirilen kazalar.

✔ Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.

Yazın sigorta yaptırmak için 5 neden

1- Seyahat Sağlık Sigortası, kısa süreli tatillerde kişilerin başına gelebilecek birçok riske karşı koruma sunuyor. Seyahatiniz sırasında yaralanma ve hastalık nedeniyle yurtdışında tıbbi tedavi teminatı ile ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile doktorunuzun yazdığı ilaçların masrafları belirlenen limitler dâhilinde ödeniyor. Ayrıca, 24 içinde müdahale edilmezse hayatınızı tehlikeye sokacak durumlarda ise acil yardım ekibi sizi yurtdışında da yalnız bırakmıyor.

2 - Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında, kaybolan bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması, tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini, pasaport veya bilet kaybı, yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması, ilaç gönderilmesi, tur ile yapılan seyahatin iptali gibi hizmetler de sunuluyor.

3 - Yaz aylarında belki de uzun tatiller için evinizi kapatıp gidiyorsunuz. Özellikle bu dönemlerde hırsızlığa karşı konut sigortası yaptırarak aklınızın evinizde kalmasını önleyebilirsiniz. Unutmayın! Tesisatlarda yaşanan sızma ve tıkanmalar parkelerinizi kullanılamaz hale getirebilir. Konut sigortalarıyla kendinizi güvence altına alın.

4 - Hareketli bir tatil geçirmek ve tehlikeli sporlardan bazılarını yapmak istiyorsanız kendinizi yine sigorta ile güvenceye alabilirsiniz. Fakat burada seçeceğiniz sigorta ürününe dikkat etmenizde fayda var. Yamaç paraşütü, bungee jumping, tüplü dalış, snowboard gibi aktiviteler için Ekstrem Sporlar Sigortası oldukça geniş teminatlı bir ürün. Bu üründe arama ve kurtarma hizmeti de var.

5 - Eğer ekstrem sporlara meraklı değilseniz kendinizi ferdi kaza sigortalarıyla güvence altına almanızı öneririz. Prim miktarı ekstrem sporlar sigortasına göre çok daha düşük olan Ferdi Kaza Sigortası kazaya uğrayan sigortalının masraflarını maddi açıdan hafifletiyor. İsterseniz asistans hizmetlerini de poliçenize ekletebiliyorsunuz.