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Torba yasada 'pasaport' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürerken diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocukları hakkındaki bir madde tartışma konusu oldu

Torba yasada 'pasaport' tartışması
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor. Tasarının, diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocuklarına iş sahibi olmamaları ve öğrenci olmaları koşuluyla 25 yaşına kadar aynı tip pasaport verilmesine ilişkin Pasaport Yasası’nın 13 ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 1. maddesi tartışma konusu oldu.


GENÇLERİN İSTİHDAMDAKİ PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR


Söz konusu madde, söz konusu pasaportları taşıyabilmeleri için ‘iş sahibi olmama’ koşulunu kaldırarak, çalışan çocuklara da 25 yaşına kadar aynı hakkın tanınmasını öngörüyor. Hükümet temsilcileri, düzenlemeyle 18-25 yaş aralığındaki gençlerin anne ve babasından dolayı kazanmış olduğu pasaport hakkının çalışması nedeniyle ortadan kalkmasının önüne geçilmesi ve gençlerin istihdamdaki payının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

CHP’lilerin ‘eşitlik ilkesine’ aykırı olduğu gerekçesiyle yaptıkları tüm eleştiri ve itirazlara karşın AK Parti, düzenlemeden geri adım atmadı. CHP’nin, maddenin tasarı metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi de kabul görmedi.


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