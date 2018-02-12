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Trabzonspor bilançosunu açıklamayı erteledi

Şirketlerin 2017 yıllık bilançolarını açıkladığı zamanda Trabzonspor üst üste iki defa geçen yılın 6 ayına ait bilançosunu açıklamayı erteledi

12 Şubat 2018, Pazartesi 19:09
Trabzonspor bilançosunu açıklamayı erteledi
Futbol kulüplerinin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Kulüpler, ayrı bir yatırım işletmecilik anonim şirketi kurarak hisselerini halka açtılar. Açtılar ama sonuç pek de istedikleri gibi olmadı.

İlk dönemde mali yapılarına katkı sağlamış olsa da Sermaye Piyasası Kurumu gözetimi, uluslararası şirketlerden denetim ve UEFA kriterleri şirketleri zorluyor.


EN SON 2 EKİM 2017'DE AÇIKLADI


Nitekim, bunun en güzel örneği Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ. Trabzonspor en son 2 Ekim 2017’de bilanço açıkladı, bu 2017 yılının 3 aylık bilançosuydu.

6 aylık bilanço içinse Sermaye Piyasası Kurulu’ndan erteleme istedi. SPK 31 Ocak 2018’e kadar bilanço yayınlanmasını ertelenmesini kabul etti.

Kulüp, 31 Ocak’ta da bilanço açıklamadı ve yeniden SPK’ya başvurdu. SPK bu kez de 22 Şubat 2018’e kadar süre verdi.


UEFA KRİTERLERİ


KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, spor kulüpleri eğer normal borsa şirketleri olsaydı hisselerinin kesinlikle talep görmeyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

Mali yapının bozukluğu, yönetimlerin fütursuzca harcamaları, gelirlerin artırılamaması ve giderlerin sürekli artması, euro üzerinden ödenen bonservis ve oyuncu maaşları, Avrupa’da kalıcı başarı elde edilememesi gibi nedenleri sıralayabiliriz.

Bu işin altında UEFA’nın uyguladığı finansal fair play konusu devreye giriyor ve bu açıdan bakıldığında 4 büyüklerin tamamını aslında önemli bir tehlike bekliyor.

UEFA, kulüplerin bütçelerini denkleştirmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı. Kulüplerin transfer bütçelerinin açık veriyor ve zararlarını devam ettiriyor olmaları finansal kriterlerin sağlanması açısından sıkıntı verici bir durumda olduklarını gösteriyorlar.
 

5 YIL ÜST ÜSTE ZARAR
 

Bir diğer unsur ise; asıl olarak bu yılın 12 aylık bilançoları açıklandığında ortaya çıkacak. Şöyle ki;

'Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe 2013 yılından beri her sene zarar etmiş.

Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin açıkladığı 2017/06 bilançolarında zarar devam ederken, Trabzonspor da 2017/03 bilançosunda zararı devam ettiriyor. SPK’nın 5 yıl üst üste zarar açıklayan şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyesi atama hakkı var.

Bu durumda da bu kulüplerin borsaya açık şirketleri (Sportif AŞ, Futbol AŞ) kayyum tehlikesi ile karşı karşıya olabilir. Kayyum derneğe değil, anonim şirkete gelecek, ancak bütçeyi denkleştirme adına kulüplerin harcamaları bundan bir hayli etkilenebilir.

Erkan, ayrıca UEFA bilançolarda zararın 10 milyon Euro’ya indirilmesini istediğini belirterek “Trabzonspor’un 3 aylık bilançoda zararı 43.74 milyon TL (9.37 milyon Euro, 6 aylıkta zarar artmış olabilir) tutarında. Trabzonspor da kaynak bulamazsa sermaye artırımı gündeme gelebilir.

Finansal kriterlerin karşılanmaması durumunda da UEFA’dan men cezasına kadar varan yaptırımlar gelebilir, ki Avrupa kupalarında olmamak aynı zamanda önemli bir gelir kaybı demek' dedi.

Şebnem Turhan / Hürriyet


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