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Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip Kasımpaşa karşısında hiç beklemediği bir skorla sahadan 5-2'lik ağır bir yenilgiyle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yarışında ağır bir yara aldı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:54
Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti
MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi

87.DK: Endirekt serbest vuruşu ceza alanından kullanan Trabzonspor'da Hubocan topu içeride alınca hakem vuruşu tekrar ettirmek istedi. Bu sırada tepki gösteren Hubocan doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor

77.DK: Trabzonspor'da Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü

74.DK: Kasımpaşa farkı 3'e çıkarıyor. Sol kanattan bir anda topu önünde bulan ve ceza alanına sokulan Trezeguet, karşı karşıya pozisyonda pasını içeriye doğru çıkardı ve Diagne tek dokunuşla topu boş ağlara yolladı

59.DK: Trezeguet inanılmaz bir gol attı! Kasımpaşa atağında İlhan'dan pası alan Trezeguet, ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı ve topu adeta çatala yolladı



48.DK: Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kucka'nın kafasından seken topu kale çizgisi önünde Novak tamamladı, fark bire indi

45.DK: İlk yarı sona erdi

45.DK: Mensah'ın müthiş ara pasıyla Trezeguet sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve önünü açıp pasını çıkardı, gerilerden gelen Mensah tek vuruşla topu ağlara yolladı

22.DK: Serbest vuruşta Mensah kaleyi denedi, barajı çarpan topu kaleci Uğurcan son anda tokatladı. Dönen topu Trezeguet tamamladı



17.DK: Sol kanattan topu süren Burak Yılmaz, geriden gelen Novak'ı gördü. Novak topu alırken Veysel'i ekarte etti ve ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top kalecinin sağından ağlara gitti:

11.DK: Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin adrese teslim ortasına arka direkteki Diagne çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: 

Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz

Kasımpaşa'ın ilk 11'i: 

Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne


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