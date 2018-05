Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti

87.DK:

Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdiEndirekt serbest vuruşu ceza alanından kullanan Trabzonspor'da Hubocan topu içeride alınca hakem vuruşu tekrar ettirmek istedi. Bu sırada tepki gösteren Hubocan doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. TrabzonsporTrabzonspor'da Okay Yokuşlu kırmızı kart gördüKasımpaşa farkı 3'e çıkarıyor. Sol kanattan bir anda topu önünde bulan ve ceza alanına sokulan Trezeguet, karşı karşıya pozisyonda pasını içeriye doğru çıkardı ve Diagne tek dokunuşla topu boş ağlara yolladıTrezeguet inanılmaz bir gol attı! Kasımpaşa atağında İlhan'dan pası alan Trezeguet, ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı ve topu adeta çatala yolladıTrabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kucka'nın kafasından seken topu kale çizgisi önünde Novak tamamladı, fark bire indiİlk yarı sona erdiMensah'ın müthiş ara pasıyla Trezeguet sağ kanattan ceza alanına sokuldu ve önünü açıp pasını çıkardı, gerilerden gelen Mensah tek vuruşla topu ağlara yolladıSerbest vuruşta Mensah kaleyi denedi, barajı çarpan topu kaleci Uğurcan son anda tokatladı. Dönen topu Trezeguet tamamladıSol kanattan topu süren Burak Yılmaz, geriden gelen Novak'ı gördü. Novak topu alırken Veysel'i ekarte etti ve ceza alanı sol çaprazından karşı karşıya durumda vuruşunu yaptı, top kalecinin sağından ağlara gitti:Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin adrese teslim ortasına arka direkteki Diagne çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunda top köşeden ağlara gittiMaç başladı. Her iki takıma da başarılarUğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak YılmazRamazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne