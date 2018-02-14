Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!

DONALD TRUMP PORNOCU STORMY DANIELS İLE BERABER OLDU

Can Hakman

İstifalar, seçimlerdeki Rusya parmağı gibi birçok belayla uğraşan ABD Başkanı, porno yıldızıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla yıkılabilir. Amerikangazetesinin geçen ay gündeme taşıdığı haber, büyümeye devam ediyor.Son olarak Trump’ın avukatı, porno sektöründeolarak bilinen’a 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etti.Cohen, bu parayı Trump’ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan değil, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğunu belirtti.Haberi manşetine taşıyan CNN, Cohen'e neden parayı kendi cebinden ödediğini sordu. Avukat, "Bir şeyin doğru olmaması, size zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Sayın Trump'ı her zaman koruyacağım" cevabını verdi.’un ekibinin, 2016’daki başkanlık seçimlerinden bir ay önce, porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı olarak 130 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Trump’un 2006’da porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girdiği ve şu anki eşi Melanie ile evliyken yaşadığı bu olayın ortaya çıkmaması için ödeme yaptırdığı öne sürülmüştü.Daha önce iddialar sorulduğunda’dan “Bunlar eski iddialar. Seçimden önce yayımlanmış ve sert bir şekilde reddedilmişti” açıklaması gelmişti.10 Ocak'ta açıklama yayımlayanda kendisiyle ilgili bütün iddiaları yalanlamıştı.