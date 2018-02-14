Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!

Trump’ın cinsel ilişkiye girdiği porno yıldızına sus payı olarak 130 bin dolar ödendiği iddiası gerçek çıktı. ABD Başkanı’nın avukatı, kendi cebinden bu parayı verdiğini itiraf etti

Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!
İstifalar, seçimlerdeki Rusya parmağı gibi birçok belayla uğraşan ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla yıkılabilir. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin geçen ay gündeme taşıdığı haber, büyümeye devam ediyor.

Son olarak Trump’ın avukatı Michael Cohen, porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford’a 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etti.

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Cohen, bu parayı Trump’ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan değil, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğunu belirtti.


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Haberi manşetine taşıyan CNN, Cohen'e neden parayı kendi cebinden ödediğini sordu. Avukat, "Bir şeyin doğru olmaması, size zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Sayın Trump'ı her zaman koruyacağım" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’un ekibinin, 2016’daki başkanlık seçimlerinden bir ay önce, porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı olarak 130 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Trump’un 2006’da porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girdiği ve şu anki eşi Melanie ile evliyken yaşadığı bu olayın ortaya çıkmaması için ödeme yaptırdığı öne sürülmüştü.


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Daha önce iddialar sorulduğunda Beyaz Saray’dan “Bunlar eski iddialar. Seçimden önce yayımlanmış ve sert bir şekilde reddedilmişti” açıklaması gelmişti.

10 Ocak'ta açıklama yayımlayan Stormy Daniels da kendisiyle ilgili bütün iddiaları yalanlamıştı.


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