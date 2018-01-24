TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması



TSK'NIN BASIN AÇIKLAMASI:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.



24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.



“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gizem Yetil

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk beş gününde, arazideki zor şartlara PYD/PKK'nın 8-10 bin teröristle kurduğu tuzaklara karşı güvenli şekilde sürüyor.TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla imha edildi.