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Turizm çalışanlarına ev müjdesi!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, evi olmayan turizm çalışanlarına müjdeli haberi verdi

Turizm çalışanlarına ev müjdesi!
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, projenin ilk etabında Antalya'da 583 konut inşa edeceklerini, ilk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
 

250 LİRA TAKSİTLE


Turan, "Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için yeni konutlar inşa edeceğiz. Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.


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