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Türk turizmciler gözünü Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'ya dikti

Geçen yıl 31 milyon turisti ağırlayan Türk turizmi, bu yıl 35 milyon turisti misafir etmeyi hedefliyor. 2018'de mevcut pazarların yanı sıra Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore gibi hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi planlanıyor

09 Ocak 2018, Salı 18:43
Türk turizmciler gözünü Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika'ya dikti
Turizmciler, bu yıl mevcut pazarların yanı sıra Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verecek.

Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu geçen yıl İstanbul’da ağırlıklı olarak Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri ağırladığını belirterek, "Gelen turist sayısındaki artışa rağmen, kentimizin oda geliri 2015 yılının yüzde 50 gerisinde kaldı. Bu yılsa ağırlıklı olarak Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden turistleri misafir edeceğiz. Yıl bazında bu yüzde 20-30 arasında bir büyüme öngörüyoruz" dedi.

ÜÇ PAZARDA TUR OPERATÖRÜMÜZ YOK

Asya’da yaşayan 1 milyar 100 milyon Müslüman nüfusun yaklaşık 250 milyonunun gelir düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çeken Recep Arifoğlu, "Bu pazarlardan daha fazla turist alabilmemiz için tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yanı sıra tur operatörlerimizin de olması gerekiyor. Ancak bu üç pazarda tur operatörümüz bulunmuyor. Gerekli destek ve teşvikler ile bu pazarlarda bir an önce Türk tur operatörlerimizi oluşturmalıyız. Mesela Cezayir’den ülkemize gelmeyi isteyen ciddi bir turist kitlesi bulunuyor. Cezayir ile karşılıklı vize uyguluyoruz. Eğer vize problemi ortadan kalkarsa, daha fazla Cezayirli turist tatil için ülkemize gelebilir" diye konuştu.

Recep Arifoğlu, Çin ile Türkiye arasındaki uçuş sayısının artırılması gerektiğini de belirtti.



 


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