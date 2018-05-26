Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde, Avrupa'ya uzanacak hattın kara bölümündeki inşaat için Türk hükümetinden yetkililer ile protokol imzalandığı belirtildi.

ŞARTLARIN BELİRLENDİĞİ ANLAŞMAYA DA İMZA ATILDI

Protokole ek olarak, Gazprom ve BOTAŞ arasında, hattın inşasına yönelik adımların atılmasını sağlayacak şartların belirlendiği bir anlaşmaya da imza atıldığı vurgulanarak, anlaşmaya göre, hattın kara kısmının inşası için TürkAkım Gaz Taşıma AŞ adlı ortak bir girişim kurulacağı bildirildi.

TAHKİM SÜRECİ YAKIN GELECEKTE SONLANDIRILACAK

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom Export’un, Türk tüketicisine tedarik edilen Rus doğalgazının fiyatına ilişkin devam eden tahkim anlaşmazlığının, mahkeme dışı çözümüne ilişkin belgeler imzaladığı ve tahkim sürecinin yakın bir gelecekte sonlandırılacağı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen tahkim süreci için anlaşmaya varıldığını belirterek, “2015-2016 yılındaki doğal gaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce hazinemize alıyoruz.” demişti.







