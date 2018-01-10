İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Türkiye Jeotermal enerjide 4. sırada

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de jeotermal enerjide kurulu kapasitenin sürekli arttığını belirterek "Türkiye jeotermal enerjide kurulu kapasite bakımından dünyada dördüncü sırada yer alıyor" dedi

 

10 Ocak 2018, Çarşamba 21:43
Türkiye Jeotermal enerjide 4. sırada
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl yapılan santral yatırımlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 arttığını söyledi.
 

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ SAYISI 4'E YÜKSELDİ


Geçen yıl işletmeye alınan 4 santralle birlikte Türkiye'deki jeotermal enerji santrali sayısının 41'e yükseldiğini ifade eden Şentürk, "İnşaatı devam eden 614 megavat kapasiteye sahip 23 tesis bulunuyor. Büyüme temposunun korunabilmesi için jeotermal enerjiye yönelik devlet desteğinin sürmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şentürk, jeotermal enerjideki hızlı büyümenin bu yıl da süreceğine inandığını belirterek, dünya liderliği için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeliyle özellikle uluslararası yatırımcının yakından ilgilendiğine dikkati çeken Şentürk, şöyle devam etti:


İLK SIRADA ABD VAR


"Arap şirketleri Orta Anadolu'da 14 ruhsat aldılar. Dünyada toplam jeotermal enerji kurulu gücü 14 bin megavat düzeyinde bulunuyor. Lider ABD'nin kurulu kapasitesi 3 bin 591 megavat iken, Filipinler bin 868 megavat, Endonezya ise bin 809 megavat jeotermal enerji kapasitesine sahip. Türkiye'de ise jeotermal enerjide 2016'da kurulu güç 760 megavat iken, 2017'de 1,4 milyar dolarlık yatırımla bu kapasite bin 100 megavata çıktı. Türkiye jeotermal enerjide kurulu kapasite bakımından, ABD, Filipinler ve Endonezya'nın ardından dünyada dördüncü sırada yer alıyor.


"RİSK VE ZORLUKLAR BULUNUYOR"


Jeotermal enerji milli, sürdürülebilir ve karbon emisyonu çok düşük düzeylerde temiz bir kaynak fakat diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı olarak keşfi ve işletilmesinde çeşitli risk ve zorluklar bulunuyor. Bu nedenle devlet destekleri kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesine yönelik YEKDEM'in 2020'de sona erdiğini biliyoruz. Destek mekanizmasının en azından jeotermal için devam etmesini istiyoruz."


"YEKDEM DEVAM ETMEZSE YATIRIMLAR BIÇAK GİBİ KESİLİR"


Şentürk, yatırımların sürmesinin YEKDEM mekanizmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, "YEKDEM devam etmezse yatırımlar bıçak gibi kesilir. Çünkü yatırımların geri dönüş süreleri, kuyuların derinleşmesi, keşif riski ve maliyetlerin artmasıyla son 10 yıl ortalamalarının üzerine çıktı." değerlendirmesinde bulundu. 


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vizesiz gidilen ülkeler: Avrupa seyahati düşünenler dikkat!

Vizesiz gidilen ülkeler: Avrupa seyahati düşünenler dikkat!
Kendi dijital parasını çıkaracağını açıklayan Kodak'ın hisseleri uçtu

Kendi dijital parasını çıkaracağını açıklayan Kodak'ın hisseleri uçtu
Kripto para piyasasında büyük manipülasyon: Pump and dump (Şişir ve boşalt)

Kripto para piyasasında büyük manipülasyon: Pump and dump (Şişir ve boşalt)

Dolar 3.80 lirayı aştı

Dolar 3.80 lirayı aştı
Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)

Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması
Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak

Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak
Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!

Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!
Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması

Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması
90.000 TL’lik dev bağış

90.000 TL’lik dev bağış

İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat

İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat