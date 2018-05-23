Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çukurca ilçesinde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Berat Albayrak, beraberindeki heyetle Yüksekova'dan helikopterle Çukurca'ya buradan da Bardaklı Yaylası'nda kurulan sahaya geçti.

"KUYUMUZUN İLK KAZMA İŞLEMİNİ BAŞLATTIK"

Burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Albayrak, düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en güzel ilçelerinden birinde tarihi bir günde bir araya geldiklerini söyledi.

Yıllardır konuşulan bir bölgede, Çukurca'da ilk derin sondajı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, bölgenin, potansiyeli ve yer altı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer olduğunun altını çizdi.

Albayrak, son zamanlardaki aktif enerji siyasetleri çerçevesinde, sadece derin deniz sondajcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset yürüteceklerini yoğunlukla ifade ettiklerini anımsattı.

Bu sürecin bir adımı olarak bugün Irak sınırına 3.5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla, Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız."

"Türkiye başka bir ülke, eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrara dayalı 15 yıllık yolculuğunda geleceğine çok daha sağlam adımlarla ilerliyor." diyen Albayrak, Hakkari'ye bu süreç içinde çok büyük yatırımların yapıldığını, kentin düne göre daha iyi, yarına daha güvenli, umutlu bakan bir bölge olduğunu ifade etti.

Albayrak, ülkenin geleceğinin daha iyi olacağını vurgulayarak, "Devletimiz, askerimiz, milletimizle her alanda, ekonomik, yatırım, istihdam, turizm alanında daha iyi olacak. Turizm yatırımlarıyla da bölgemiz geleceğe daha emin ve güçlü adımlarla çok daha ümitli bakacak. Kuyumuzdaki emeği olan ve bu süre içinde yatırım noktasında ortaya çıkacak mesaiden dolayı tüm çalışan arkadaşlarımızı, Çukurca halkımızı tebrik ediyorum. Kuyumuzun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.





Daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Albayrak, vatandaşlarla sohbet etti. Programa, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, bakanlık bürokratları ve vatandaşlar katıldı.