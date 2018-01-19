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Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Metin Feyzioğlu da CHP'de aday mı olacak?

Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, "Benim için de aday olacak deniliyor. Siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim" diye konuştu.

Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Metin Feyzioğlu da CHP'de aday mı olacak?
Türkiye Barolar Birliği (TTB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gürpınar ilçesinin Yalınca köyü Çalık mezrasında yolların kardan kapanması nedeniyle ölen, babası tarafından da çuvala konularak sırtta taşınan Muharrem Taş olayı ile ilgili verilen karar üzerine Van'a geldi. Karara itiraz edeceklerini belirten Feyzioğlu, "Muharrem, 2 yaşındaydı. 1 iğne yapılsa, ölmeyebilirdi. Bu olayın bu kadar kolay kapatılmasını ve bilirkişi raporunda 'Bütün sorumluluk ailededir' denilerek işin içinden çıkılmasını biz Muharreme karşı haksızlık olarak görüyoruz" dedi.


"SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"


Feyzioğlu, CHP Genel Başkanlığı'na adayı olacağına ilişkin iddialara da değinirken, "Benim için de aday olacak deniliyor. Hiç bir siyasi partide ne dün ne bugün, ne de yarın bir yarış içinde olmayacağımı, siyasi particilik yapmak niyetinde olmadığımı söylemiştim. Gelecekte de bugün ki şartlarda siyaset yapmayı düşünmüyorum. CHP Genel Başkanlığı için aday olan Ümit Beyin yolu açık olsun, hayırlı olsun. Kendi tercihidir, Türkiye için değerli bir insandır. Görüşlerinden faydalanmak gerekir" diye konuştu.


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