Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde gelen ancak ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'la ilgilenen kulüplerin sayısı üçe yükseldi.

DAHA İSTENİLEN RAKAMA ÇIKAN YOK

33 yaşındaki Brezilyalı forvet için Flamengo ve Corinthians'ın ardından Cruzeiro da devreye girdi. Siyahbeyazlıların ise Love'ın bonservisine ödedikleri rakam olan 3 milyon Euro'yu talep ettiği ancak şu ana kadar hiçbir kulübün bu parayı ödemeye yanaşmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin istedikleri şartlarda Love'a kulüp bulunması için menajerleri devreye soktuğu gelen haberler arasında. Siyah-beyazlılar, yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş alan Alvaro Negredo'yu da göndermenin hesaplarını yapıyor. Avrupa'da vergilerin yüksek olması nedeniyle bu rakamı verecek kulüp çıkması zor olduğu için beklenti Çin'den teklif gelmesi.