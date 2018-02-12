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Vakko'dan satış açıklaması! KAP'a bildirdiler

Ünlü giyim markası Vakko, geçen hafta satışı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Vakko'dan satış açıklaması! KAP'a bildirdiler
Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü marka Vakko, geçen hafta hakkında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, 'herhangi yeni bir gelişme yok' bilgisini paylaştı.
 

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI


Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, geçen yılın kasım ayında yapılan özel durum açıklamasına vurgu yapıldı ve Credit Suisse ile imzalanan danışmanlık sözleşmesi hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün itibariyle söz konusu süreçte kamuya açıklama yapılmasını gerektiren herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır. Süreçle ilgili bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.


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