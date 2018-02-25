İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Vergi borcuna 60 ay taksit

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek

25 Şubat 2018, Pazar 09:39
Vergi borcuna 60 ay taksit
Bakanlar Kurulu'nun, "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirilen borçların gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

Bakanlar Kurulu'nun söz konusu kararı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin Bakanlar Kurulunun kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kamu idarelerinin mali tablolarının, bu idarelerin kontrol ettikleri kurum ya da kuruluşların mali bilgileriyle konsolide edilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddi olmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığı ayrılabilmesi sağlandı..


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Memura ucuz tatil

Memura ucuz tatil
Emekliye 179 lira ek ödeme zammı

Emekliye 179 lira ek ödeme zammı

Kredi kullanmayı düşünenler dikkat! Faizler 9 yılın zirvesinde

Kredi kullanmayı düşünenler dikkat! Faizler 9 yılın zirvesinde
İlk Türk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'dan haber var

İlk Türk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'dan haber var
ATM'den para çekeceklere önemli uyarı!

ATM'den para çekeceklere önemli uyarı!
Standard & Poor's Türkiye kararını açıkladı

Standard & Poor's Türkiye kararını açıkladı
Oyuncak devi Toys

Oyuncak devi Toys "R" battı
Milyonlarca insan için çok ciddi tehdit! Türkiye'yi de ilgilendiriyor

Milyonlarca insan için çok ciddi tehdit! Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Dünyada bir ilk: Çevre ve enerji dostu hastane İstanbul'da açıldı

Dünyada bir ilk: Çevre ve enerji dostu hastane İstanbul'da açıldı
E-ticarete 1,3 milyon yeni erkek müşteri

E-ticarete 1,3 milyon yeni erkek müşteri
İkinci el otomobilde garanti zorunluluğuna firmalar da uymaya başladı

İkinci el otomobilde garanti zorunluluğuna firmalar da uymaya başladı