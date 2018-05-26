Vergi ve prim borçlarına yapılandırma başvuruları başladı

Hülya ÇAYLAK / POSTA

18 Mayıs’ta yürürlüğe giren Torba Yasa ile borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart 2018 öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, borç yapılandırabilecek. Yapılandırmada borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine sabit bir enflasyon oranı üzerinden hesaplama yapılarak ödeme alınacak.

YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Enflasyon oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, enflasyona göre hesaplanan gecikme faizi ve cezasının yüzde 90’ından kurtulacak. Af yasası özellikle trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu olanlar için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

ANA PARA DA DÜŞÜYOR

Örneğin; 24 Nisan 2017’de 4432 liralık trafik cezası bulunan bir vatandaş, vergi dairesine başvurduğunda bu borcun 2881 liralık gecikme faizi 202 liraya düşecek. Böylece ödenecek borç 4634 lira olacak. Vatandaş bu borcu 18 eşit taksitte öderse taksit farkıyla toplam 5328 lira ödeyecek. Bu kişi taksite rağmen Eylül’de borcun tamamını peşin kapatmak isterse anaparanın yüzde 25’si silinecek, yani 3344 lira ödeyecek.

HIZ SINIRINI AŞANLAR

Hız sınırını aştığı için 28 Haziran 2017’de 206 lira trafik cezası kesilen sürücünün borcu, ödenmediği için şu anda faiziyle 319 liraya çıkmıştı. Ancak bu af kapsamında başvuru yaparak borcu ödemek isteyenlerin cebinden sadece 214 lira çıkacak. Böylece 105 lira cepte kalacak.

31 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU

Yasaya göre 31 Mart 2018 öncesine ait borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Temmuz’a kadar Maliye Bakanlığı’na başvururarak aftan yararlanabilecek. Başvurular vergi dairelerine yapılabildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden (gib.gov.tr) ya da e-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

112 BİN TL CEPTE KALACAK

Düzenleme vergi beyannamesini zamanında vermeyenler için de fırsat sunuyor. Örneğin; 2014 yılına ilişkin vergi beyanını 25 Mart 2015’e kadar yapmadığı için incelenen ve 63 bin lira Gelir Vergisi ödeyeceği tespit edilen mükellef normal şartlarda usulsüzlük cezası, faizi dahil 176 bin 281 lira ödeyecekken 70 bin 623 lira ödemeyle kurtulacak. 112 bin 631 liranın tahsilinden vazgeçilecek.



